Milei y Caputo confirmaron su participación como oradores en el Latam Economic Forum

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaron que participarán como expositores este jueves en el Latam Economic Forum.

El mandatario nacional será el encargado de cerrar el foro que se desarrollará en Parque Norte, un evento organizado por el economista Darío Epstein que reunirá a diversos especialistas para analizar el contexto económico nacional y global.

Cronograma y apertura del Palacio de Hacienda

La apertura institucional del encuentro comenzará a las 9:00 de la mañana.

Según informaron fuentes oficiales, la conferencia inicial de las 9:15 estará a cargo de Luis Caputo, quien reemplazará en el panel al canciller Pablo Quirno debido a un problema en su agenda.

Posteriormente, a las 9:30, el economista Claudio Zuchovicki compartirá su visión de la Argentina junto al politólogo Fabián Calle.

La actividad continuará con las ponencias de referentes del sector público y privado, entre los que se destacan Horacio Marín (titular de YPF) -quien disertará entre las 11:15 y las 12:15- y el empresario Marcelo Mindlin (Pampa Energía). El discurso final de Javier Milei está programado para el mediodía y tendrá una duración de 45 minutos.

Una jornada con fines benéficos

Desde la organización del foro empresarial recalcaron que la convocatoria de este año contará con una modalidad particular para el sector, ya que el evento "será 100% solidaria".

La totalidad de los fondos recaudados a través de la venta de entradas y los aportes de los sponsors comerciales se destinará de forma directa a financiar causas sociales.

Las entidades beneficiarias de los programas de asistencia e intervenciones de salud en sectores vulnerables serán la Fundación de Acción Social de Jabad y la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.