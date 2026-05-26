Milei evitó confrontar con la Iglesia, aseguró que la crítica de García Cuerva "es válida" y mostró entusiasmo con una visita del papa León XIV

Luego de la tensión política que dejó el Tedeum por el 25 de Mayo y de las interpretaciones que generó la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el presidente Javier Milei optó por bajar el tono y descartó cualquier enfrentamiento con la Iglesia Católica.

En declaraciones radiales, el mandatario consideró que los planteos realizados durante la ceremonia religiosa fueron "una opinión válida" y evitó responder con críticas al mensaje pronunciado en la Catedral Metropolitana. Sí consideró "exagerada" la calificación de "terrorismo" para quienes expresan odio en las redes sociales.

Durante la misa por la fecha patria, García Cuerva había pedido dejar atrás las divisiones y cuestionó el clima de enfrentamiento político y social, incluido el mundo de las redes sociales. "Basta de arengar la división y la polarización", expresó el arzobispo en uno de los pasajes más comentados de su homilía.

El Presidente Javier Milei participó del Tedeum y de las celebraciones en el Cabildo por el 216° aniversario del 25 de Mayo. pic.twitter.com/F8Ct9Vf3Hr May 25, 2026

El Presidente también se refirió a la reunión de Gabinete realizada este lunes y explicó que el encuentro no respondió a una situación extraordinaria, sino a una cuestión de agenda porque, según indicó, todos los ministros tenían disponibilidad debido al feriado.

En otro tramo de la entrevista, Milei se mostró optimista respecto de una posible visita del papa León XIV a la Argentina y afirmó que existen altas chances de que el viaje se concrete hacia noviembre: "Es muy probable", señaló.

También opinó que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri no sería funcional al peronismo y analizó el objetivo que tiene su espacio como gobierno de todo un país.

Su opinión del discurso de García Cuerva

Milei afirmó que lo expresado por García Cuerva en la homilía del 25 de Mayo fue "una opinión absolutamente valida", aunque consideró "exagerada" la calificación de "terrorismo" para quienes expresan odio en las redes.

Según declaraciones de Milei a radio Mitre, García Cuerva habló "de manera educada" y abrió "un diálogo y un debate, desde una posición que es absolutamente entendible".

"Es interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en una situación entre quienes proponemos el cambio y quienes se resisten", agregó.

Sin embargo, calificó de "exagerada" la definición de "terrorismo de las redes" y explicó: "No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. La lógica de Twitter, claramente, no es la forma en que la gente se vincula en la vida".

En este punto, opinó: "Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o cuando hay gente que pone bombas. La palabra es un poco exagerada para la gente que da su opinión y canaliza su frustración en las redes. Si a uno no le gusta lo que se dice allí se baja de las redes y listo".

Javier Milei, camino a la Catedral para participar del Tedeum.

Sobre las elecciones presidenciales de 2027

Milei no compartió la opinión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había dicho que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri sería funcional al peronismo, y señaló: "No pienso la política en esos términos".

"Nosotros nos tenemos que dedicar a gobernar. Si hacemos un buen Gobierno vamos a lograr la reelección y si hacemos un Gobierno que no merece ser reelecto no lo seremos", expuso.

"No compito contra otros espacios políticos, compito contra mí mismo haciendo cada día un Gobierno mejor, esa es mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea ni la forma correcta ni la única", remarcó.