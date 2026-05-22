El Gobierno y un enigmático mensaje ante la posible visita del Papa León XIV a la Argentina

El canciller argentino, Pablo Quirno, publicó en sus redes sociales un enigmático mensaje que insinúa una supuesta visita al país del Papa León XIV. Su tuit se dio poco después de que Carlos Enciso, intendente y exembajador uruguayo asegurara que el Santo Padre recorrerá la Argentina, Uruguay y Perú en noviembre próximo.

La publicación del funcionario, que estuvo acompañada por una foto junto al presidente, Javier Milei, incrementó de forma inmediata la expectativa oficial y eclesiástica en torno al arribo del Sumo Pontífice, el sucesor de Francisco tras su fallecimiento en 2025.

Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle "la Buena Noticia" que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha... qué linda Primavera...!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

"Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino". Quirno concluyó su publicación en las redes con las frases "Solo resta definir la fecha... qué linda Primavera...! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC", indicó el posteo, que se interpretó como una referencia a la ventana temporal en la que se produciría el evento.

Por su parte, la jerarquía eclesiástica local adoptó una postura de estricta prudencia institucional y declinó aportar precisiones cronológicas o confirmaciones definitivas sobre el viaje.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas ante las consultas periodísticas recurrentes, aunque admitió el interés del Santo Padre por visitar el territorio nacional y confirmó que la postulación formal de la visita está actualmente bajo análisis en las comisiones de programación de la Santa Sede.

La eventual llegada del papa León XIV a la Argentina volvió a posicionar en el centro del escenario público las tratativas bilaterales que se mantienen reservadas desde el deceso de Jorge Bergolio.

Los movimientos logísticos de la diplomacia vaticana sumaron un indicador clave durante la jornada del jueves, cuando se ratificó de manera oficial que el jefe de la Iglesia Católica tiene previsto visitar Uruguay durante el próximo mes de noviembre de este año.

Hasta ahora no hay comunicado oficial

Hasta el momento, ni la oficina de prensa de la Santa Sede en el Vaticano ni la Vocería Presidencial de la Casa Rosada emitieron un comunicado conjunto para oficializar el cronograma definitivo de actividades del obispo de Roma.

Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina destacaron que aguardarán la notificación formal de la Secretaría de Estado del Vaticano antes de iniciar el diseño de las celebraciones litúrgicas multitudinarias en los diferentes puntos del país.