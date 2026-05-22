Un intendente uruguayo aseguró que el Papa visitará Argentina en noviembre

El intendente del departamento uruguayo de Florida, Carlos Enciso, aseguró en las últimas horas que el papa León XIV visitaría Argentina, Uruguay y Perú durante la primera quincena de noviembre.

El anuncio anticipa lo que sería la primera gira del sumo pontífice por la región.

Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33. pic.twitter.com/FO2mfRda0s — Carlos Enciso Christiansen (@PajaroEnciso) May 20, 2026

La confirmación del recorrido sudamericano surge tras un seguimiento diplomático e institucional iniciado por las autoridades uruguayas.

Según detalló Enciso en declaraciones radiales, fuentes vaticanas y canales diplomáticos ratificaron la inclusión de los tres países en la agenda oficial, restando únicamente la definición de los días exactos y el anuncio formal por parte de las respectivas conferencias episcopales.

El motivo de la visita combinaría la agenda pastoral regional con un fuerte componente histórico y espiritual para la localidad uruguaya de Florida, sede del Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales.

Este destino, considerado el principal centro de peregrinación de ese país, similar al valor religioso de la Basílica de Luján en Argentina, ya había sido escenario de una misa multitudinaria celebrada por Juan Pablo II en 1988.

Enciso lo confirmó vía X

La noticia del arribo papal comenzó a circular tras una publicación efectuada por el propio intendente en su cuenta de la red social X, donde anticipó la presencia del pontífice en el santuario.

El ex embajador uruguayo en la Argentina justificó la difusión previa de los datos ante la relevancia del acontecimiento para la comunidad local y el impacto institucional que genera la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica a la región.