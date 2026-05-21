El Papa León XIV pide "despertar las conciencias" ante la llegada de Pentecostés

De cara a la próxima solemnidad de Pentecostés que la Iglesia celebrará el próximo domingo, el Papa León XIV invitó a pedir a Dios "que despierte las conciencias humanas con sus dones, que las aleje de la injusticia, de la violencia y de la guerra".

Esta festividad recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el nacimiento de la Iglesia.

El discernimiento entre el bien y el mal

Durante la última Audiencia General, el Santo Padre recordó que, hace 40 años, San Juan Pablo II subrayó que el Espíritu Santo es la "Luz de los corazones".

En este sentido, remarcó que se trata de quien permite al ser humano "llamar por su nombre al bien y al mal".

La misión noble del deporte

En los saludos dirigidos a los peregrinos de lengua italiana, el líder de la Iglesia católica acogió a los participantes de la manifestación promovida por el Movimiento de la Ética en el Deporte.

Además, agradeció a los jóvenes atletas que elaboraron un ensayo inspirado en sus propias experiencias.

En su mensaje, el Pontífice subrayó la dimensión educativa de la actividad física y recordó que los deportistas tienen "una misión noble: custodiar el alma del deporte".

A su vez, señaló que el verdadero objetivo no es la victoria material, sino "el respeto del adversario, la lealtad en el juego y la inclusión de todos".

Finalmente, se dirigió a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, expresando su deseo de que cada uno pueda servir siempre a Dios con alegría y amar al prójimo con espíritu evangélico, antes de impartir su bendición.