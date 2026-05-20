El Papa León XIV presentará su primera encíclica sobre inteligencia artificial

El Vaticano anunció que la primera encíclica del Papa León XIV se publicará el próximo 25 de mayo.

El documento llevará por título Magnifica Humanitas y se centrará de forma exclusiva en la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial.

El Sumo Pontífice intervendrá de manera directa en la presentación de la carta papal, la cual se realizará a las 11:30 a.m. (hora de Roma) en el Aula del Sínodo.

La encíclica fue firmada por el Papa León XIV el pasado 15 de mayo con el objetivo de ofrecer una guía ética global ante el avance de la revolución digital y el desarrollo de tecnologías emergentes.

El lanzamiento oficial contará con las exposiciones de los cardenales Víctor Manuel Fernández y Michael Czerny, además de especialistas en teología, ética e inteligencia artificial.

Por su parte, el cardenal Pietro Parolin estará a cargo de pronunciar las palabras de clausura del evento.

El paralelismo con la doctrina social histórica

La fecha elegida para la firma del documento coincidió de forma exacta con el 135.° aniversario de Rerum Novarum, la emblemática encíclica social promulgada por el Papa León XIII que transformó la postura de la Iglesia respecto al capital y el trabajo en plena era industrial.

Desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV manifestó su intención de replicar el legado de su antecesor adaptándolo al escenario tecnológico contemporáneo.

Según la máxima autoridad de la Iglesia católica, la inteligencia artificial constituye la nueva revolución industrial de nuestra época, un fenómeno que plantea profundos e inéditos desafíos para la justicia, el empleo y la preservación de los valores humanos fundamentales en el mundo actual.