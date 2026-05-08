León XIV cumple su primer año de pontificado centrado en la paz

Este viernes 8 de mayo de 2026, el Papa León XIV conmemora el primer aniversario de su elección como el 267º Sucesor de Pedro.

El primer pontífice estadounidense, nacido en Chicago pero con un fuerte vínculo con Perú, ha completado un ciclo inicial definido por su rol de "pastor" y un firme compromiso contra los conflictos globales, bajo la premisa de una paz "desarmada y desarmante".

Durante este periodo, el Santo Padre ha combinado la renovación de la Curia romana con un trabajo diplomático estratégico para frenar la violencia en regiones críticas.

Diplomacia y misiones internacionales

A lo largo de este año, el Pontífice ha priorizado el diálogo en zonas de guerra, manteniendo contactos con líderes de Rusia, Ucrania, Palestina e Israel.

Su enfoque, que él mismo describe como un trabajo "tras bambalinas", incluyó la oferta de los Sagrados Palacios para negociaciones de paz y encuentros con mandatarios como Volodímir Zelenski.

Además, realizó viajes apostólicos de gran impacto a Türkiye, Líbano y una extensa gira por África, visitando Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Sobre su labor mediadora, el Papa confió a la prensa: "Nuestro trabajo principal no trata de una cosa pública que declaramos por las calles, es más bien un poco 'tras bambalinas'. Es buscar convencer a las partes para abandonar las armas".

Reformas y agenda futura

En el ámbito interno, León XIV ha impulsado cambios significativos, como la reforma financiera vaticana y nuevos nombramientos en dicasterios clave.

También ha mantenido una relación cercana con los fieles a través del Jubileo de la Esperanza y sus estancias en Castel Gandolfo. De cara al futuro, el Vaticano ya prepara su próximo viaje a España en junio y una esperada visita a América Latina, mientras continúa su prédica contra lo que denomina la "irracionalidad de una relación entre pueblos basada en el miedo".