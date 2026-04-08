El Papa León XIV valoró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Una señal de esperanza viva"

El Papa León XIV expresó su satisfacción por el anuncio de una tregua temporal entre Estados Unidos e Irán y consideró que el gesto representa una oportunidad concreta para descomprimir la crisis internacional. Según afirmó, el entendimiento constituye "una señal de esperanza viva" en medio de un escenario marcado por una fuerte escalada de tensión.



Tras encabezar su audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice se refirió públicamente al acuerdo que establece un alto el fuego inmediato por dos semanas. En ese contexto, señaló: "Después de estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y el mundo entero, recibo con satisfacción, y como una señal de esperanza viva, el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas".

El líder de la Iglesia católica insistió además en que el camino para frenar la escalada bélica debe pasar necesariamente por el diálogo entre las partes. "A la luz de estas últimas horas de gran tensión para Medio Oriente y para el mundo entero, recibo con satisfacción el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas. Solo mediante la vuelta a las negociaciones se puede lograr el fin de la guerra", sostuvo.

El mensaje del pontífice llega días después de su pedido en la misa de Pascua, cuando lamentó estar "acostumbrándonos a la violencia" y lanzó un pedido contundente: "¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!".

En las últimas horas, también, León XIV repudió las amenazas que Donald Trump había perpetrado para que Irán aceptara una tregua. "Toda una civilización morirá esta noche", fue la advertencia del presidente estadounidense, lo cual el Papa calificó como "inaceptable".