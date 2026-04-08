Irán aceptó la tregua propuesta por Donald Trump y anunció que reabrirá el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán confirmó que aceptó una tregua de dos semanas con Estados Unidos, luego de una propuesta impulsada por el presidente Donald Trump y mediada por Pakistán. El acuerdo contempla la reapertura temporal del estratégico estrecho de Ormuz y la apertura de una instancia de negociación diplomática.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó un entendimiento que abre la puerta a una posible desescalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Según explicó, el cese de las operaciones militares estará condicionado a que se detengan los ataques contra territorio iraní.

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas", destacó el funcionario a través de redes sociales.

En este contexto, el acuerdo cuenta con el respaldo del líder supremo, Mojtaba Jamenei, según informó el Consejo Nacional de Seguridad iraní. Desde el régimen, la tregua es presentada como una "victoria" estratégica en medio de semanas de alta tensión en la región.

Reapertura del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la reapertura del Estrecho de Ormuz por un período de dos semanas. Este paso permitirá el tránsito seguro de buques bajo coordinación con fuerzas iraníes.

El estrecho es clave para el comercio energético global, ya que por allí circula una porción significativa del petróleo mundial. Su normalización podría aliviar tensiones en los mercados internacionales.

Además, como parte del entendimiento, ambas partes acordaron abrir una instancia de diálogo en Islamabad, capital de Pakistán. El objetivo será avanzar hacia un posible acuerdo de paz más amplio que permita estabilizar la región.

El plan de 10 puntos de Irán

En paralelo, Teherán presentó a Washington un plan de diez puntos con condiciones para poner fin al conflicto. Entre los principales ejes se destacan:

Reconocimiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní

Levantamiento total de las sanciones económicas

Mantenimiento del control iraní sobre el estrecho de Ormuz

Estos puntos reflejan las demandas centrales del gobierno iraní en el marco de las negociaciones.

La implementación del acuerdo dependerá del cumplimiento mutuo de las condiciones planteadas. La tregua, la reapertura del estrecho y las negociaciones en Pakistán configuran un escenario clave para el futuro de la estabilidad en Medio Oriente.