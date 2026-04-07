Estados Unidos e Irán comenzarían a negociar una tregua en Pakistán como sede del posible acuerdo

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz podrían comenzar el próximo viernes en Islamabad, capital de Pakistán, en el marco de la tregua de dos semanas anunciada por el presidente Donald Trump.

El eventual diálogo se extendería durante el período de cese al fuego y estaría condicionado por las posiciones de ambas partes en torno a un entendimiento definitivo.

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional iraní, las conversaciones se basarían exclusivamente en un plan de diez puntos presentado por Teherán.

Entre las exigencias centrales figuran el control iraní del estrecho de Ormuz y el fin de los ataques de Estados Unidos e Israel tanto en su territorio como en zonas de influencia.

Negociaciones que están en dudas

El acuerdo para suspender las hostilidades se alcanzó pocas horas antes del vencimiento del ultimátum fijado por Trump.

El mandatario había advertido con ataques a la infraestructura energética iraní si no se garantizaba la reapertura del paso marítimo.

No obstante, desde la Casa Blanca aclararon que aún no existe una confirmación oficial para avanzar con reuniones presenciales.

Karoline Leavitt, Secretaria de prensa de la Casa Blanca.

"Se están discutiendo encuentros en persona, pero no hay nada definitivo hasta que lo anuncie el Presidente o la Casa Blanca", afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán subrayó que el inicio de las negociaciones no implica el fin del conflicto.

Según indicaron, el objetivo será definir los términos de un eventual acuerdo, cuya aprobación dependerá de la aceptación del plan propuesto.

El "Plan de los 10 puntos": la hoja de ruta de Teherán

Entre los principales puntos planteados por Teherán se incluyen la retirada de tropas estadounidenses de la región y un esquema de tránsito "coordinado" en el estrecho de Ormuz.

También se contempla la garantía de cese de ataques contra aliados iraníes y otras condiciones vinculadas a la seguridad regional.

En ese marco, Trump sostuvo que la propuesta iraní representa "una base viable sobre la cual negociar".

Según un medio estatal iraní, el plan incluye el cese total de conflictos en países como Irak, Líbano y Yemen, junto con el fin permanente de la guerra contra Irán.

Además, contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la creación de mecanismos que aseguren la libre navegación en esa vía estratégica.

El documento también plantea compensaciones económicas para Irán, el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados en Estados Unidos.

Por último, el plan incluye el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares y la entrada en vigor inmediata del alto el fuego tras la aprobación de las condiciones.