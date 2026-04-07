La Casa Blanca descartó usar armas nucleares contra Irán: "Nadie dio a entender eso, bufones"

La Casa Blanca desmintió hoy que el gobierno de los Estados Unidos evalúe la utilización de armas nucleares en el conflicto bélico contra Irán. "Nadie dio a entender eso, bufones", dijeron desde la oficina de prensa de la gestión de Donald Trump.

La aclaración se dio después de que una frase del vicepresidente norteamericano, JD Vance, fuera interpretada como una amenaza atómica durante su gira oficial por Europa.

Previamente en Budapest, Hungría, Vance afirmó ante los presentes que las fuerzas estadounidenses cuentan con un arsenal y armamento específico que "hasta ahora no han decidido usar" en territorio iraní.

Estos dichos fueron leídos por diversos sectores y medios internacionales como una alusión directa al poderío nuclear de la potencia norteamericana.

La reacción desde Washington no se hizo esperar y através de las redes sociales, la oficina de prensa de la Casa Blanca salió al cruce de forma vehemente, calificando a quienes interpretaron la frase como una amenaza nuclear de "absolutos bufones".

"Literalmente nada de lo que el Vicepresidente dijo 'da a entender' eso", remarcaron desde el Ejecutivo estadounidense para desactivar lo que consideraron una operación de prensa.

El mensaje de Trump

En medio de esa polémica, el presidente Donald Trump le dio esta mañana un ultimátum a Irán al decir que "podría morir una civilización entera esta noche", mientras escala la tensión en Medio Oriente.

Además sugirió en su publicación de Truth Social que el nuevo liderazgo en Irán podría aceptar un acuerdo. "Quizás pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿QUIÉN SABE?", indicó.

Donald Trump amenazó esta mañana a Irán. "Una civilización entera podría morir esta noche", dijo.

En respuesta, el portavoz de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, señaló que la "lógica" de un país "civilizado" prevalecerá sobre la "fuerza bruta". En una publicación, escribió: "El poder de la cultura, la lógica y la fe de una nación civilizada en su justa causa prevalecerá sin duda sobre la lógica de la fuerza bruta".

"Una nación que tiene plena fe en la rectitud de su camino empleará todas sus capacidades para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", concluyó.



