El día en que vence el ultimátum de Trump, Israel atacó otro complejo petroquímico clave en Irán

El ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán vencerá este martes, a las 21 de Argentina, a raíz del cual el país persa, si no accede a un acuerdo para un alto el fuego bajo las condiciones del país norteamericano, será sometido a una "destrucción total" en "una sola noche", según las palabras del titular de la Casa Blanca.

En ese contexto, el socio de Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente, Israel, bombardeó este martes otro complejo petroquímico clave en Irán, situado en Shiraz. La nación administrada por Benjamín Netanyahu, había atacado este lunes por segunda vez el de South Pars, uno de los mayores del mundo, y el ubicado en Marvdasht.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en su cuenta de la red social X, realizaron un posteo titulado "Alcanzado: un complejo petroquímico clave en Shiraz".

Detallaron que "la instalación era uno de los últimos complejos restantes que producían componentes químicos críticos para explosivos y materiales utilizados en el desarrollo de misiles balísticos en Irán".

Además, precisaron que, de forma simultánea, las FDI bombardearon "un sitio importante de la matriz de misiles balísticos en el noroeste de Irán". En el posteo no se reportaron víctimas.

Captura de la red social X.

Israel y Estados Unidos bombardearon Teherán

En una ofensiva conjunta, Israel y Estados Unidos bombardearon este martes Teherán, según informó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las FDI.

El operativo incluyó ataques contra zonas residenciales, donde equipos de rescate trabajaron entre los escombros, aunque no se reportaron víctimas hasta el momento, consignaron medios internacionales.

Las FDI aseguraron que se trató de una "oleada de ataques aéreos", sin brindar precisiones de objetivos.