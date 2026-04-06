Israel volvió a atacar la mayor planta petroquímica y gasífera de Irán: "Un duro golpe económico para el régimen"

Israel volvió a atacar la mayor planta petroquímica y gasífera de Irán, South Pars, ubicada en Asaluyeh, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Así lo informó este lunes el ministro de Defensa de la administración Benjamín Netanyahu, Israel Katz, con un mensaje publicado por su oficina, consignaron medios internacionales. El funcionario consignó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "acaban de atacar con contundencia la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Asaluyeh, un objetivo clave responsable de aproximadamente el 50% de la producción petroquímica del país".

El ministro recordó que la acción militar se concretó así tras el ataque de la semana última contra la segunda planta del sector en el país persa, como parte de una escalada de operaciones contra la infraestructura energética iraní.

Katz aseguró que ambas instalaciones, "que en conjunto son responsables de aproximadamente el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, fueron puestas fuera de servicio y no están funcionando".

El funcionario israelí enfatizó que "esto supone un duro golpe económico para el régimen iraní, que asciende a decenas de miles de millones de dólares".

Además, resaltó que la industria petroquímica del país persa es un "motor fundamental para financiar las actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el rearme militar de Irán".

El primer a ataque a South Pars

En marzo último, un ataque a instalaciones de South Pars desencadenó una represalia iraní contra infraestructuras petroleras y gasíferas en otros países del Golfo Pérsico.

En principio, se creyó que se trató de una embestida estadounidense-israelí, pero el presidente del país nortemerciano, Donald Trump, aclaró por entonces que fue un ataque concretado exclusivamente por la administración de Benjamín Netanyahu.

Trump, incluso, aseguró que "Estados Unidos desconocía por completo" que estaba planifciada esa acción militar.