Irán atacó estratégicas instalaciones energéticas en países del Golfo Pérsico tras el bombardeo en su campo de gas

Irán atacó este jueves estratégicas instalaciones energéticas en países del Golfo Pérsico tras el bombardeo de Israel en su campo de gas de South Pars, en el sur del país persa, cuya operación es compartida con Qatar y está considerado la mayor reserva de ese fluido en el mundo, en medio de la guerra de Medio Oriente.

El ministerio de Información de Kuwait, por su parte, informó que dos refinerías de petróleo resultaron incendiadas tras embestidas con drones iraníes. La primera impactada fue la de Mina Al Ahmadi. Medios locales reprodujeron videos captados por automovilistas de los incendios desatados por los ataques, que se viralizaron en redes sociales.

Poco después de la primera embestida, se declaró otro siniestro a causa de un ataque en "una de las unidades operativas de la refinería de Mina Abdullah, perteneciente a la Kuwait National Petroleum Company (KNPC)", indicó el ministerio en la red social X.

Por su lado, KNPC detalló que equipos de respuesta a emergencias lograron extinguir los incendios que se produjeron en "ciertas unidades operativas" de las refinerías "tras ataques con drones que tuvieron como objetivo ambas instalaciones a primera hora de este jueves".

Los incidentes no provocaron heridos, según consignó con una publicación la compañía en redes sociales, en la que remarcó el "alto nivel de profesionalidad" y "los más altos estándares" aplicados en materia de seguridad en respuesta a la emergencia provocada por las embestidas.

Ataque a una refinería de petróleo en Arabia Saudita

Irán también atacó una refinería de la petrolera SAMREF en la ciudad portuaria de Yanbu, situada frente al mar Rojo, en Arabia Saudita,

"Estamos evaluando los daños", dijeron desde el Ministerio de Defensa saudita, consignaron medios internacionales.