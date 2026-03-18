Videos: bombardeo destruyó instalaciones del mayor campo de gas del mundo en Irán

Un ataque israelí-estadounidense destruyó este miércoles instalaciones del campo de gas de South Pars, en el sur de Irán, considerado la mayor reserva de ese fluido en el mundo, en medio de la guerra de Medio Oriente.



La embestida provocó un brutal incendio en la Zona Económica Especial de Energía de Asaluyeh, informó la televisión estatal del país persa. Automovilistas captaron imágenes del siniestro con sus respectivos celulares y las filmaciones se viralizaron en redes sociales.

Por su parte, el subgobernador de la provincia de Bushehr, Ehsan Jahanian, confirmó en declaraciones a la prensa que los proyectiles alcanzaron las instalaciones de gas y que equipos de bomberos acudieron para extinguir el fuego.

South Pars es considerada la mayor reserva de gas en el mundo y provee alrededor del 70% del fluido natural doméstico de Irán.

La operación del campo, ubicado en el Golfo Pérsico frente a las costas de Bushehr, es compartida con Qatar y resulta esencial tanto para el suministro interno del país persa como para sus exportaciones energéticas, lo que el ataque representa un duro golpe a la economía de esa nación.

No es la primera vez que el complejo es blanco de ataques ya que, durante la guerra de 12 días de junio último, Israel había impactado instalaciones en South Pars.

El bombardeo de este miércoles se produjo así en el marco del conflicto bélico iniciado el 28 de febrero último, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques, en medio de los cuales murió el líder supremo del país persa, Alí Jamenei, lo que desencadenó una guerra que se extendió por la región.