Tensión en Medio Oriente: confirman dos muertos en Tel Aviv tras un ataque con misiles desde Irán

Este martes, dos personas fallecieron en las inmediaciones de Tel Aviv, en base a reportes de los servicios de emergencia, en una zona donde la policía israelí había advertido previamente sobre la caída de restos de cohetes disparados desde Irán.

Desde el Magen David Adom -organismo equivalente a la Cruz Roja en Israel- se difundieron imágenes que evidencian severos daños materiales. Entre el material divulgado se observa un vehículo incendiado y distintos sectores cubiertos de escombros producto de los impactos.

"En Ramat Gan, personal médico y sanitario constata el fallecimiento de un hombre y una mujer con heridas graves por metralla", data el comunicado del Magen David Adom.

Según la prensa local, se trataría de un matrimonio septuagenario alcanzados por el misil iraní al momento de dirigirse hacia un refugio antibombas. Desde un primer momento se decía que estaban "en estado grave".

Previamente, el ejército israelí había comunicado que "los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza" al detectar misiles proveniente de Irán.

El servicio de emergencias informó además que un joven de 25 años resultó herido en Bnei Brak, localidad ubicada en las afueras de Tel Aviv.

Por otra parte, la metralla de un misil iraní impactó cerca de la estación de tren Savidor Center en Tel Aviv. Dicho ataque causó daños en la infraestructura ferroviaria y obligó a suspender temporalmente los trenes en la zona.