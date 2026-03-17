Irán confirmó la muerte de su jefe máximo de seguridad

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó en un comunicado la muerte del alto funcionario de seguridad nacional Ali Larijani.

En ese sentido, también sostuvo que el hijo de Larijani, Morteza, y varios guardias "alcanzaron el elevado rango de martirio".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había afirmado este martes que el ejército israelí mató al principal funcionario de seguridad iraní, Alí Larijani, en un ataque durante la noche.

Por su parte, la agencia iraní Mehr, señaló que el funeral de Larijani y de Gholamreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij, se realizarán el miércoles en Teherán.

"Tras toda una vida de lucha por la elevación de Irán y la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su anhelado deseo, respondió al llamado de la verdad y alcanzó con orgullo el bendito rango del martirio en el frente de servicio", sostuvo el Consejo Supremo de Seguridad iraní sobre la muerte de su jefe.

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