Descargo de la cuenta de Ali Larijani tras el anuncio de su deceso

La estructura de poder en Irán sufrió un golpe decisivo. Israel confirmó este martes la muerte de Ali Larijani, el funcionario de alto rango que cargaba con la responsabilidad de mantener el orden interno en un país desestabilizado por la pérdida de su Líder Supremo y el recrudecimiento del conflicto armado.

El deceso se produjo tras un bombardeo ejecutado por las fuerzas israelíes durante la noche.

Minutos después de que se ratificara su fallecimiento, el perfil oficial de Larijani en redes sociales emitió un comunicado con fuerte carga simbólica.

En la publicación, se aseguró que "su memoria permanecerá siempre en el corazón de la nación iraní, y estos mártires sentarán las bases del Ejército de la República Islámica dentro de la estructura de las fuerzas armadas durante muchos años".

El mensaje, que operó como un testamento político ante la crisis, incluyó plegarias religiosas por los caídos en el ataque.

En un tono de solemnidad, la cuenta del funcionario concluyó con una petición espiritual: "Ruego a Dios Todopoderoso que les conceda a estos queridos mártires el más alto rango".

La desaparición física de Larijani deja un vacío operativo en un momento de máxima tensión, donde su figura era vista como el eje central para contener el caos social y militar que atraviesa la región.

Acá el mensaje completo

Con motivo del funeral de los guerreros de la Armada de la República Islámica de Irán: Su memoria permanecerá siempre en el corazón de la nación iraní, y estos mártires sentarán las bases del Ejército de la República Islámica dentro de la estructura de las fuerzas armadas durante muchos años. Ruego a Dios Todopoderoso que les conceda a estos queridos mártires el más alto rango.