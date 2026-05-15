Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el cese del fuego

Las delegaciones oficiales de Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para prorrogar por un período de 45 días el cese del fuego bilateral, en el marco de las negociaciones diplomáticas que se desarrollan en la ciudad de Washington.

La novedad fue confirmada este viernes por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de dos jornadas de discusiones bilaterales.

Según las autoridades norteamericanas, la extensión de la cesación de hostilidades vigentes busca garantizar las condiciones operativas necesarias para consolidar un mayor progreso en las negociaciones de paz.

Los encuentros diplomáticos de alto nivel se extendieron durante el jueves 14 y este viernes 15 de mayo, siendo calificados por los mediadores como encuentros altamente productivos para las partes en conflicto.

El entendimiento alcanzado estipula la continuidad del esquema de tregua original que se había implementado a partir del pasado 16 de abril, lo que permitirá descomprimir la situación en la región de Medio Oriente mientras se avanza de forma simultánea en la redacción de los puntos del acuerdo definitivo.

El lanzamiento de una vía de seguridad militar

Como parte de los compromisos asumidos en las mesas de diálogo, el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigfott, anunció mediante una publicación oficial que se lanzará una "vía de seguridad" en las instalaciones del Pentágono el próximo 29 de mayo, la cual contará con la participación activa de delegaciones militares técnicas de ambas naciones.

A través del documento oficial se informó que el gobierno anfitrión de las deliberaciones manifestó los objetivos de las próximas administraciones conjuntas.

El comunicado remarcó textualmente: "Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera compartida".

Integración de las comitivas diplomáticas

Las mesas de negociación política y territorial contaron con la presencia de representantes diplomáticos de primera línea.

Por el lado de la delegación del gobierno de Israel, las conversaciones estuvieron encabezadas de forma directa por su embajador en Washington, Yechiel Leiter, quien estuvo acompañado a lo largo de las jornadas por un grupo de altos funcionarios pertenecientes a las agencias de seguridad nacional de su país.

Por su parte, la comitiva del gobierno de Líbano estuvo liderada por la embajadora acreditada ante la administración norteamericana, Nada Hamadeh Mouawad.

El equipo de trabajo de la nación árabe para estas rondas de debate e intercambio técnico se completó con la asistencia del exembajador libanés en Estados Unidos, Simon Karam, quien aportó su experiencia en el diseño de las pautas de entendimiento fronterizo.