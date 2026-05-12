Irán alertó que "no hay alternativa" a su propuesta para terminar la guerra y advirtió a Estados Unidos

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que para poner fin a la guerra en Medio Oriente "no hay alternativa más que aceptar" la propuesta de 14 puntos del país persa, al tiempo que alertó que cualquier otra opción "no llevará a más que un fracaso tras otro".

Qalibat defendió así la propuesta que ya fue considerada como "totalmente inaceptable" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, el titular del Parlamento de Irán advirtió que "cuanto más dilaten" una decisión positiva al respecto las autoridades del país norteamericano, "más pagarán los contribuyentes estadounidenses por ello".

"No hay alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será completamente inconcluso; nada más que un fracaso tras otro. Cuanto más dilaten, más pagarán los contribuyentes estadounidenses por ello", sostuvo Qalibat este lunes en su cuenta de la red social X.

Pocas horas después, con otro posteo, fue por más. "Nuestras fuerzas armadas están preparadas para dar una respuesta contundente a cualquier agresión. La estrategia errónea y las decisiones erróneas siempre tendrán un resultado erróneo, todo el mundo ya lo comprendió. Estamos preparados para todas las opciones; se van a sorprender", escribió el presidente del Parlamento del país persa.

Los detalles de la propuesta de Irán que trascendieron incluyen el fin de la guerra en un plazo de 30 días, una retirada de las tropas estadounidenses de países próximos a la nación persa, la "descongelación" de bienes iraníes, el levantamiento de las sanciones, el pago de reparaciones por parte del país norteamericano y un nuevo mecanismo para la operatividad del estrecho de Ormuz.

El contexto de la advertencia de Irán

Irán y Estados Unidos permencen en medio de un proceso de frágil tregua, tras cuyo inicio iniciaron un diálogo mediado por Pakistán.

Las diferencias en las posturas impidieron hasta el momento la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego convenido el 8 de abril último, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

La reciente incautación de buques iraníes en el estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos fue uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, debido a que considera que esa acción supuso una violación de la tregua.