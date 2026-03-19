El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que "destruirá por completo" el campo de gas más grande del mundo en Irán, si el país persa vuelve a atacar Qatar, donde instalaciones de la empresa energética estatal resultaron con daños considerables en el contexto de la guerra de Medio Oriente.

"Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán", alertó el jefe de Estado con un posteo en su red Truth Social.

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Un ataque destruyó este miércoles instalaciones del campo de gas de South Pars, en el sur de Irán, considerado la mayor reserva de ese fluido en el mundo, cuya operación es compartida con Qatar, en medio de la guerra de Medio Oriente. En primera instancia, se informó que se trató de una embestida israelí-estadounidense.

Como represalia, el país persa bombardeó estratégicas instalaciones energéticas en Qatar, Kuwait y Arabia Saudita.

Trump, en su posteo, sostuvo: "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Medio Oriente, atacó violentamente una importante instalación conocida como el Campo de Gas South Pars en Irán".

El presidente del país norteamericano manifestó que "sólo una pequeña parte de la instalación resultó dañada", al tiempo que aseguró que "Estados Unidos desconocía por completo este ataque", para luego afirmar que "Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir".

Trump agregó: "Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre del ataque a South Pars, y atacó injustificadamente una parte de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de Qatar".

El primer mandatario estadounidense aseguró que "Israel no volverá a atacar" South Pars debido a que, según argumentó, es un punto de "vital importancia y valor".

Pero aclaró: "A menos que Irán, imprudentemente, decida atacar un país inocente, en este caso Qatar".



