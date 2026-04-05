La respuesta de Irán al ultimátum de Trump: "Se les abrirán las puertas del infierno"

El ejército de Irán rechazó de forma categórica el nuevo ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y respondió este domingo con una andanada de drones y misiles contra objetivos en Israel y Kuwait.

La cúpula militar de la República Islámica respondió de esta manera al plazo de 48 horas que había fijado el mandatario norteamericano para alcanzar un acuerdo que permitiera la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Respuesta armada y rechazo diplomático

La escalada bélica se produjo luego de que Trump advirtiera en sus plataformas digitales sobre la intención de desatar un "infierno" sobre la infraestructura vital del país persa.

Desde el mando militar iraní, calificaron la advertencia del líder republicano como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida".

El general Ali Abdollahi Aliabadi, emitiendo un comunicado desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia, fue el encargado de fijar la postura de la nación ante el asedio.

Haciéndose eco de la retórica estadounidense, el jefe militar advirtió que "se les abrirán las puertas del infierno", reafirmando que no cederán ante las presiones externas en el conflicto que mantiene en vilo a la región desde el pasado 28 de febrero.

Acciones en el terreno y ataques desde Yemen

Durante la jornada del domingo, las defensas aéreas de Kuwait e Israel debieron activarse para interceptar los proyectiles provenientes de territorio iraní.

En simultáneo, el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles balísticos desde Yemen, lo que confirma la regionalización del enfrentamiento por el control de las rutas marítimas.

Este intercambio de hostilidades se produce en un clima de extrema sensibilidad, luego de un ataque registrado cerca de una planta nuclear iraní que forzó evacuaciones de emergencia.

Desde el cuartel de Khatam al-Anbiya, la advertencia final hacia Washington fue tajante: "el simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ustedes".