Irán moviliza a miles de personas para crear cadenas humanas y frenar posibles ataques de Estados Unidos

El reloj corre y el mundo contiene el aliento. En una medida desesperada por frenar lo que podría ser una escalada bélica sin precedentes, el Gobierno iraní hizo un llamado urgente este martes a los jóvenes del país para formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas. La movilización busca blindar civilmente los objetivos que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir si Teherán no reabre el Estrecho de Ormuz.

La campaña, bautizada como "Jóvenes de Irán por un mañana brillante", fue confirmada por el viceministro de Asuntos de la Juventud, Alireza Rahimi. El funcionario aseguró que la iniciativa busca "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo" y advirtió que cualquier ofensiva contra infraestructura pública será denunciada ante la comunidad internacional como un "crimen de guerra".

Artistas y estudiantes a la zona de conflicto

La resistencia no es solo política; tiene rostros conocidos. Desde ayer, figuras de la cultura iraní comenzaron a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes estratégicos. El músico Ali Gamsari se apostó en la central de Damavand, la mayor del país, con el objetivo de evitar ataques.

Por su parte, el cantante Benyamin Bahadori pasó la noche en el puente Tabiat de Teherán tras las advertencias de Washington de destruir también los pasos viales. "Los jóvenes de Irán se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen", remarcó Rahimi.

El Estrecho de Ormuz: el nudo del conflicto

El punto de quiebre es el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una vía vital por donde circula el 20% del petróleo mundial. Irán solo permite el paso a buques de "países amigos", lo que disparó el precio del crudo y puso en jaque el suministro global.

Ante esto, Trump fue tajante: si el tránsito no se normaliza antes de las 20:00 de este martes (hora de Washington), está dispuesto a ejecutar una ofensiva total sobre suelo iraní.

¿Hay margen para la paz?

Mientras se acerca el vencimiento del ultimátum, la agencia estatal IRNA informó que Irán envió una propuesta a Estados Unidos que incluye el fin de las hostilidades y un protocolo de paso seguro a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

Aunque Trump calificó el documento como una "propuesta importante", sentenció anoche que "no es suficiente", dejando la puerta abierta a una inminente intervención militar mientras las cadenas humanas esperan el desenlace en las centrales.