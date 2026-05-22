Irán afirmó que las conversaciones de paz con Estados Unidos no están cerca de un acuerdo

El Gobierno de Irán enfrió las expectativas globales respecto a una resolución inminente de su conflicto geopolítico con Estados Unidos, al asegurar que las mesas de diálogo diplomático no se encuentran próximas a un entendimiento definitivo.

Las precisiones oficiales del país asiático buscaron moderar el impacto de las versiones internacionales sobre un borrador conjunto, remarcando que el proceso de pacificación demandará mayores plazos institucionales debido a la complejidad de las variables en disputa.

El pronunciamiento de la administración persa coincide con misiones de mediación que cuentan con la participación de delegaciones de alto rango de Pakistán en la ciudad de Teherán.

No obstante, los diplomáticos asiáticos descartaron que estas cumbres signifiquen haber alcanzado una instancia resolutiva, situando el foco de las deliberaciones en el cese generalizado de las hostilidades militares que afectan a diversas naciones de la región de Medio Oriente, con especial atención en la situación de vulnerabilidad que atraviesa el Líbano.

Cláusulas en discusión y libertad de navegación

Pese a la cautela manifestada por las autoridades gubernamentales, reportes de la cadena de noticias Al Arabiya señalaron que el esquema de negociación impulsado por canales indirectos consta de un documento preliminar compuesto por nueve apartados técnicos.

El texto base contempla la declaración de un alto el fuego inmediato e incondicional en todos los teatros de operaciones, la prohibición de ofensivas dirigidas contra infraestructura civil o económica y la interrupción de las denominadas guerras informáticas o mediáticas.

Asimismo, el marco normativo bajo revisión estipula el compromiso formal de respeto a la soberanía territorial de los Estados involucrados y la prohibición de injerencias en asuntos de política doméstica.

Otro de los ejes neurálgicos de la agenda binacional consiste en la regularización del tránsito marítimo en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz, este último afectado por incidentes navales previos y bajo constante fiscalización de las fuerzas armadas estadounidenses.

Plazos diplomáticos y exclusión del área nuclear

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que los encuentros actuales se encuentran disociados de las controversias relativas al desarrollo de tecnología atómica de la nación islámica.

La estrategia de los negociadores prioriza la contención de los conflictos armados vigentes en la periferia regional antes de retomar debates de índole internacional de mayor sensibilidad estratégica.



"No podemos decir que hayamos llegado a un punto en el que un acuerdo esté cerca; no necesariamente, ese no es el caso", aseveró el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, en declaraciones brindadas a la señal televisiva estatal IRIB.

El funcionario remarcó ante las agencias de noticias Xinhua que las discrepancias que separan a su país de la administración norteamericana son "profundas y numerosas", por lo que la resolución de la crisis bilateral requerirá un tiempo prudencial de maduración política.