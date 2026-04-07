Sarcasmo de Irán al ultimátum de Trump: de la amenaza de "eliminarlos" a memes en redes sociales

En una jornada marcada por la escalada verbal de Donald Trump hacia Irán, distintas embajadas iraníes respondieron con ironía en redes sociales, en medio de la tensión por el conflicto en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense publicó mensajes de tono agresivo en los que exigió que Teherán habilite el estrecho de Ormuz antes de las 20, bajo amenaza de ataques a infraestructura clave como centrales eléctricas y puentes.

Las consecuencias en tierras iraníes por los ataques por parte de Estados Unidos e Irán.

"Toda una civilización morirá esta noche", advirtió Trump en una de sus publicaciones más contundentes, en la que elevó el nivel de confrontación diplomática.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", sentenció el jefe de Estado.

En el cierre de su mensaje, el presidente sostuvo que el resultado de la jornada marcará "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo" y concluyó con un mensaje dirigido a la población: "Dios bendiga al gran pueblo de Irán".

La respuesta iraní: entre la ironía y la arrogancia

La reacción no tardó en llegar desde la Embajada de Irán en Zimbabue, que contestó en la red social X con un comentario cargado de sarcasmo: "Hemos perdido las llaves".

Las embajadas respondieron con burlas.

"A las 8.00 de la noche no es un buen horario para nosotros. ¿Podría cambiarlo entre la 1.00 y las 2.00 de la tarde?, o si es posible, para entre la 1.00 y las 2.00 de la madrugada. Gracias por su atención en este importante asunto", agregaron desde esa representación diplomática.

La gastada de la Embajada de Irán en Zimbabue.

En la misma línea, la Embajada de Irán en España publicó memes y una imagen del discurso del lunes, coincidente con el Lunes de Pascua, acompañada por la frase: "El mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono".

Donald Trump celebrando las Pascuas.

Por su parte, la Embajada de Irán en Tu.rquía también se sumó a las críticas con ironía: "Trump le dio a Irán 48 horas, diciéndole: O llegan a un acuerdo o abren el estrecho de Ormuz. Los estadounidenses parecen haber olvidado que llevan 48 años dándonos ultimátums y han fracasado en todas las ocasiones".