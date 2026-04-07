"Una civilización entera morirá": Trump amenazó con fuertes ataques a Irán si no reabre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre el inicio de una ofensiva militar inminente contra Irán si el gobierno de ese país no cumple con el ultimátum de reabrir el estrecho de Ormuz.

A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano manifestó que las fuerzas armadas están preparadas para actuar ante el vencimiento del plazo fijado para la medianoche.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", sentenció el jefe de Estado.

Infraestructura bajo amenaza

Aunque la administración central no detalló los objetivos específicos de la operación, el presidente ha señalado anteriormente que los ataques podrían dirigirse contra puentes, centrales eléctricas y diversos puntos de la infraestructura civil de Irán.

El objetivo declarado de esta estrategia sería forzar el retroceso del país asiático a la "Edad de Piedra" si persiste el bloqueo en el estrecho.

Respecto a las demandas de Washington, el mandatario fue consultado por la prensa sobre las condiciones exactas para frenar la orden de bombardeo, a lo que respondió: "Un acuerdo que sea satisfactorio para mí".

Según trascendió, dicho pacto debe incluir, de manera prioritaria, la renuncia total de Irán a la posibilidad de poseer armamento nuclear.

Fin de una etapa política

En sus declaraciones de este martes, Donald Trump se refirió a la situación política del país persa y la posibilidad de una transformación profunda en la región.

"47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin", aseguró el mandatario, quien además sugirió que el escenario actual presenta una oportunidad para un giro histórico.

"Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder", expresó el líder de la Casa Blanca.

El presidente concluyó su mensaje afirmando que el desenlace de esta jornada marcará "uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", cerrando su comunicación con un mensaje hacia la población civil: "Dios bendiga al gran pueblo de Irán".