Se desplomó el precio del petróleo tras el anuncio de Trump de cese al fuego contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó una tregua de dos semanas sin ataques contra Irán. Esta decisión derivó en una fuerte caída del precio del petróleo, con bajas que oscilaron entre el 10% y el 15%, en medio de expectativas de distensión en la región.

El mandatario optó por suspender los bombardeos tras un acuerdo mediado por Pakistán, luego de haber lanzado un ultimátum para la reapertura del Estrecho de Ormuz bajo amenaza de ataques a infraestructura clave.

Tras el giro diplomático, el barril de Brent retrocedió más del 14%, al pasar de 103,24 a 94,40 dólares en apenas una hora.

En paralelo, el crudo WTI también registró una caída pronunciada, al descender de 106 a 89 dólares, lo que representó una baja cercana al 16%.

Analistas del mercado advierten que un cese del fuego sostenido podría empujar los precios hacia la franja de 80 a 90 dólares en las próximas semanas.

Sin embargo, señalan que mientras persistan restricciones en el Estrecho de Ormuz, el piso de los valores internacionales se mantendrá elevado.

El mensaje de Donald Trump

Desde su cuenta en Truth Social, Trump comunicó la suspensión del ataque previsto para las 20, en el marco de negociaciones para evitar una escalada del conflicto.

"Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, quienes me solicitaron que detuviera el envío de la fuerza destructiva esta noche a Irán, y con la condición de que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", informó.

El mensaje de Trump anunciando la tregua.

Asimismo, aseguró que "será un alto el fuego bilateral" y explicó: "El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio".

En esa línea, agregó: "Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero un plazo de dos semanas permitirá finalizar y concretar el Acuerdo".

Finalmente, el mandatario sostuvo que "es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse".