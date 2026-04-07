El Gobierno reforzó la seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán ante amenazas externas

El Gobierno Nacional dispuso este martes un refuerzo inmediato de los dispositivos de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán.

La medida, de carácter preventivo, responde a la creciente tensión en Medio Oriente y a las recientes advertencias emitidas por el régimen de Teherán sobre potenciales ataques contra sedes diplomáticas israelíes en diversos puntos del globo.

El despliegue incluye un monitoreo especial en los alrededores de las delegaciones ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de garantizar la integridad de las representaciones extranjeras.

Escalamiento del conflicto y alertas diplomáticas

La decisión administrativa se ejecutó luego de que se hiciera pública la amenaza de Irán respecto a represalias contra objetivos vinculados al Estado de Israel.

Este escenario internacional ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad locales, que coordinan esfuerzos para elevar los niveles de protección en puntos críticos de la capital argentina.

Si bien no se han reportado incidentes directos en territorio nacional, el flujo de información de inteligencia sugiere un panorama de vulnerabilidad para las misiones diplomáticas de los países involucrados en el conflicto.

La vigilancia se ha intensificado tanto en los edificios principales como en las residencias de los embajadores y personal jerárquico.

El rol del Gobierno Nacional

Desde la administración central se ha optado por un perfil de vigilancia activa para mitigar riesgos derivados de la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

La coordinación del operativo involucra a diversas fuerzas federales, que trabajan en conjunto para asegurar el perímetro de las sedes de Estados Unidos, Israel e Irán, consideradas actualmente como zonas de alta sensibilidad política.

La medida se da en sintonía con las advertencias globales sobre la seguridad de las delegaciones diplomáticas, en un momento donde la retórica bélica entre las potencias regionales ha alcanzado niveles críticos, impactando directamente en las agendas de seguridad de las principales capitales del mundo.