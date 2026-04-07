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Martes, 7 de abril de 2026

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El Papa León XIV calificó como "inaceptables" las amenazas de destrucción contra Irán

En una declaración desde Castel Gandolfo, el Sumo Pontífice instó a las autoridades a abandonar la vía bélica y calificó la crisis como una "cuestión moral" que trasciende el derecho internacional.

COviedo

El papa León XIV calificó este martes de "inaceptables" las amenazas dirigidas contra objetivos civiles en Irán, en medio de la escalada discursiva tras los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin aludir de forma directa a Washington, el pontífice afirmó ante la prensa en Castel Gandolfo que "hoy... hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto realmente no es aceptable".

En ese marco, remarcó que, más allá de los aspectos vinculados al derecho internacional, la situación actual representa "mucho más una cuestión moral".

Trump lanzó una amenaza contra la población iraní.
Trump lanzó una amenaza contra la población iraní.

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas armadas están listas para intervenir si se cumple el plazo fijado para la medianoche. "Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", sentenció el jefe de Estado.

León XIV, primer estadounidense en encabezar la Iglesia católica, advirtió que los ataques contra infraestructura civil "van en contra del derecho internacional" y llamó a retomar el diálogo.

Un llamado al diálogo y a la paz 

"Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. Quiero invitar a todos a rezar, pero también a buscar la forma de comunicarse, quizá con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz", insistió.

En esa línea, recordó el mensaje pronunciado durante el Domingo de Pascua, en el que instó a abandonar las armas y priorizar la negociación.

"Hay tanta necesidad de paz en el mundo", expresó León XIV, al advertir que la crisis en Medio Oriente profundiza la inestabilidad global y alimenta el odio.

Finalmente, el Papa sostuvo que "todos los ataques contra infraestructuras civiles son también un signo del odio, de la división y de la destrucción de que es capaz el ser humano".

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