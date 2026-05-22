"El Papa me dijo que tenía ganas de venir a Argentina": el obispo Daniel Fernández reveló detalles de su charla con León XIV

El obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, reveló que el papa León XIV le manifestó de manera personal su profunda intención de realizar una visita apostólica a la Argentina.

El anuncio generó una fuerte expectativa en el ámbito religioso local, abriendo la posibilidad concreta de que el Sumo Pontífice arribe al territorio nacional antes de que concluya el año en curso, sujeto a variables de la agenda internacional en Sudamérica.

Las condiciones para el viaje apostólico

Según las declaraciones brindadas por el referente eclesiástico jujeño, la concreción del viaje se encuentra directamente vinculada a la estabilidad de otros destinos previstos en la región.

El obispo explicó además en Canal 4 que el itinerario papal contempla una visita previa a otro país vecino, lo cual condiciona los plazos y la confirmación definitiva de su llegada a suelo argentino.

"El Papa me dijo que tenía ganas de venir a Argentina", detalló César Daniel Fernández, al tiempo que agregó: "Está muy pendiente la situación de Perú, porque iría a Perú, venir acá. Si eso va en paz, a lo mejor antes del fin de año tenemos una sorpresa".

De todas maneras, el prelado prefirió mantener la cautela institucional y no dar certezas absolutas, concluyendo con un anhelo personal: "Ojalá, Dios quiera".

Colecta anual de Cáritas

Por otra parte, la autoridad diocesana aprovechó la oportunidad para brindar detalles sobre la organización de la tradicional Colecta Anual de Cáritas, programada a nivel nacional para el primer fin de semana del próximo mes.

La actividad solidaria se desarrollará durante las jornadas del sábado 7 y domingo 8 de junio mediante la movilización de voluntarios en espacios públicos e instituciones religiosas.

Los fondos recaudados se destinarán al sostenimiento de los dispositivos de asistencia que la organización posee en las comunidades más vulnerables.

En ese contexto, el obispo apeló de forma directa a la colaboración comunitaria y remarcó la importancia de registrar y atender las necesidades materiales de los sectores que atraviesan dificultades cotidianas.