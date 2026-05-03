León XIV designó obispo a un antiguo inmigrante indocumentado y ratificó su postura frente a las políticas de Trump

El papa León XIV nombró el último viernes obispo a un antiguo inmigrante indocumentado de origen salvadoreño y a un colombiano para encabezar diócesis en Estados Unidos.

Las designaciones ocurren en un clima de tensión diplomática, luego de que el pontífice criticara la guerra en Irán y la política migratoria de Donald Trump, calificándola como "sumamente irrespetuosa". Ante esto, el mandatario estadounidense respondió calificando al líder de la Iglesia como "débil".

De indocumentado a obispo en Virginia Occidental

El Vaticano anunció el nombramiento de Evelio Menjivar Ayala, de 56 años, como obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental.

El clérigo, que se desempeñaba como obispo auxiliar en Washington, posee una historia personal marcada por la superación: emigró desde El Salvador en 1990 huyendo de la pobreza y el conflicto armado en su país.

Según relató en una entrevista el año pasado, su llegada a territorio estadounidense no fue sencilla. Menjivar Ayala contó que fue detenido inicialmente en México y que debió cruzar la frontera por Tijuana.

Tras establecerse, fue ordenado sacerdote en 2004, convirtiéndose ahora en un símbolo de la comunidad migrante dentro de la jerarquía católica norteamericana.

Nuevos liderazgos en Texas y Washington D.C.

Asimismo, la Santa Sede designó al colombiano Juan Gómez, de 50 años, como nuevo obispo de Laredo, en el estado de Texas.

El sacerdote ocupaba previamente el cargo de vicario general en la diócesis de Tyler. Junto a estos nombramientos, se oficializó la llegada de Gary Studniewski y Robert Boxie como nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Washington D.C.

Estos movimientos en la estructura eclesiástica refuerzan la visión de León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos, quien ha instado públicamente a "tratar a las personas con humanidad".

Sus recientes decisiones subrayan un posicionamiento claro de la Iglesia frente a los debates sobre la paz global y la dignidad de los migrantes en el continente.