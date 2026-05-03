El Papa León XIV denunció ataques reiterados a la prensa y homenajeó a periodistas asesinados

En el marco de la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa, impulsada por la UNESCO, el Papa León XIV alzó la voz frente a las reiteradas vulneraciones a la libertad de expresión en distintas partes del mundo y rindió tributo a los comunicadores que murieron en contextos de violencia.



Durante su intervención posterior al rezo del Regina Caeli, el pontífice manifestó su inquietud por lo que describió como ataques persistentes contra la prensa, que en algunos casos se evidencian abiertamente y en otros se producen de manera más sutil. En ese sentido, advirtió que se trata de un derecho esencial que continúa siendo afectado de forma sistemática.

El líder de la Iglesia católica también puso el foco en quienes ejercen el periodismo en escenarios extremos, especialmente en zonas atravesadas por conflictos armados. Recordó a los reporteros y trabajadores de prensa que perdieron la vida mientras cumplían con su labor, y destacó el valor de su compromiso profesional.

El Papa destacó el valor del trabajo periodístico.

"El testimonio de quienes informan en condiciones extremas es un llamado a la verdad", expresó, al tiempo que remarcó la necesidad de proteger a los periodistas y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de su tarea en todo el mundo.

El mensaje se inscribe en una jornada dedicada a visibilizar la importancia de la libertad de prensa y a reflexionar sobre los riesgos que enfrentan quienes tienen la responsabilidad de informar.