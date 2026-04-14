"Pensé que era valiente, pero me equivoqué": Donald Trump cargó contra Giorgia Meloni por su defensa del papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzó con dureza a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, luego de que defendiera al papa León XIV. "Pensaba que era valiente, pero me equivoqué", lanzó el mandatario.

El Sumo Pontífice se había manifestado en contra de la guerra en Medio Oriente, en particular ante la escalada de tensiones vinculadas a Irán, con un llamado a la paz.

El Sumo Pontífice criticó las medidas de Trump.

A raíz de esas declaraciones, Trump criticó al Papa en redes sociales, donde lo calificó como "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior". Además, le pidió que se concentre en su rol religioso.

El mandatario estadounidense también lo acusó de alinearse con la "izquierda radical" y de involucrarse indebidamente en cuestiones políticas.

Las palabras de Trump generaron la reacción de Meloni, quien salió en defensa del líder de la Iglesia católica con un fuerte pronunciamiento público.

"Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra", sostuvo.

"Expresé y expreso mi solidaridad con el papa León XIV, y les digo más: francamente yo no me sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos", agregó.

Dura réplica de Trump

En respuesta, Trump redobló las críticas durante una entrevista con un medio italiano y cuestionó la postura de la primera ministra.

"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado", afirmó. Luego añadió: "¿Le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo?".

Sube la tensión entre Trump y Meloni.

"¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar. Estoy impactado. Creía que era valiente, pero me equivoqué", insistió el mandatario.

Trump también consideró "inaceptable" la posición de Italia por no respaldar con mayor firmeza a Estados Unidos frente a Irán y en materia energética.

En ese sentido, lamentó que el país europeo no colabore lo suficiente para reabrir el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto, pese al impacto de los altos costos energéticos.

Además, acusó a Meloni de no dimensionar el riesgo nuclear iraní y aseguró que "no le importa que Irán pueda tener armas nucleares y volar Italia por los aires en dos minutos".

Este martes, el presidente estadounidense volvió a cuestionar al Papa y afirmó que "no tiene idea de lo que pasa en Irán".

"No debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando", sostuvo, y mencionó cifras de víctimas en recientes protestas en ese país.