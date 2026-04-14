Italia frena la renovación automática de su acuerdo de Defensa con Israel

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció hoy la decisión de suspender la renovación automática del memorándum de colaboración en materia de Defensa con Israel debido al contexto bélico que atraviesa la región.

El anuncio tuvo lugar durante la feria Vinitaly, celebrada en la ciudad de Verona, donde la mandataria explicó que la prórroga del acuerdo dejará de ser sistemática para ser evaluada de forma puntual.

El documento, que constituye el marco principal de cooperación militar bilateral, entró en vigor el pasado lunes y establecía renovaciones automáticas cada cinco años, a menos que una de las partes manifestara su oposición.

Según fuentes oficiales, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ya comunicó la postura oficial a su par israelí, Israel Katz.

Un gesto político ante la escalada regional

Desde el Ministerio de Defensa consideran esta medida como un gesto de carácter político.

La decisión ocurre tras reiteradas críticas de Giorgia Meloni hacia la gestión de la guerra en la Franja de Gaza. Al respecto, la funcionaria señaló en el pasado que la respuesta militar tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 "había superado cualquier principio de proporcionalidad".

Durante su intervención en Verona, Giorgia Meloni defendió la transparencia en la relación bilateral: "Cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy".

Antecedentes y roces diplomáticos

El vínculo entre Roma y Tel Aviv ha sumado tensiones recientes. El pasado 8 de abril, el Gobierno italiano exigió explicaciones por disparos del Ejército israelí contra un convoy de su país integrado en la misión de paz FINUL de la ONU en el Líbano.

Además de la situación en Medio Oriente, la primera ministra aprovechó su comparecencia para marcar distancias con otros líderes internacionales, tras haber cuestionado previamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, referidas al papa León XIV.