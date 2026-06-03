Irán atacó con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait: un muerto y decenas de heridos

La región del Medio Oriente sigue siendo el epicentro de ataques, destrozos y muertes: Irán realizó un ataque aéreo con drones al Aeropuerto Internacional de Kuwait, dejando el saldo de un muerto, 63 heridos y provocando la suspensión de los vuelos comerciales.

En tanto, el portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al-Sanad, dijo que se enviaron 25 ambulancias al lugar y agregó: "Se atendió a 63 heridos y se los distribuyó entre los hospitales... Esto incluye lesiones graves... como heridas en la cabeza, hemorragias cerebrales, amputaciones y lesiones causadas por explosiones".

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, Saud Abdulaziz Al-Otaibi, informó que "varios drones hostiles" impactaron contra la terminal de pasajeros del aeropuerto, lo que causó graves daños materiales y heridas a "varias personas".

El funcionario calificó el hecho como una "agresión criminal iraní que provocó importantes daños materiales al edificio y heridos". Si bien no precisó el número de afectados indicó que los heridos recibieron atención médica, pero luego las autoridades confirmaron la muerte de una persona.

Condena al ataque





Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India condenó el ataque, en el que confirmó la muerte de un ciudadano indio y varios heridos de la misma nacionalidad. Por medio de un comunicado, la cancillería expresó su rechazo al ataque y reiteró su llamado a las partes involucradas para que cesen este tipo de acciones.

En tanto, las autoridades de aviación civil suspendieron el tráfico aéreo y desviaron los vuelos hacia otras terminales aéreas alternativos después de que "la Terminal Uno fuera atacada por Irán, causando víctimas y daños". Kuwait Airways suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso tras las hostilidades contra el aeropuerto internacional.

Tensión en Kuwait por el ataque al Aeropuerto Internacional (X).

"Este ataque causó daños materiales significativos en la terminal y han herido a varias personas, quienes recibieron la atención médica necesaria", precisó el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití.

La suspensión de las operaciones comerciales ocurrió pocas horas después de un intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos en distintos puntos de la región. El Aeropuerto Internacional de Kuwait había reabierto el 1 de junio tras estar cerrado a causa del conflicto.