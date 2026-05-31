Trump exige a Irán ceder el control de su uranio enriquecido para firmar el acuerdo de paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció los términos de la negociación al establecer que sólo firmará un acuerdo de paz con Irán si el régimen chiíta cede el control de su uranio enriquecido, el cual se encuentra oculto bajo las montañas de Isfahán con el fin de fabricar bombas atómicas.

Las complejidades de la negociación diplomática

El rechazo de Estados Unidos al desarrollo nuclear iraní marca el eje de las conversaciones llevadas adelante con Mojtaba Khamenei y la Guardia Revolucionaria, referentes del poder interno en Teherán.

Este proceso se ve complejizado por una fractura interna en Irán entre el líder religioso y el poder militar, sumado a las dificultades de una negociación tercerizada por Pakistán, Qatar y Arabia Saudita.

La prioridad de la administración estadounidense es desmantelar el proyecto atómico para luego implementar una hoja de ruta que ponga fin al conflicto.

Dicho plan contempla la liberación del estrecho de Ormuz, la suspensión de las operaciones de Israel contra Hezbollah en Líbano, el levantamiento de las sanciones económicas contra el régimen y la liberación de sus fondos congelados.

Impacto geopolítico y electoral

El escenario genera tensión e involucra a la opinión pública norteamericana, China, Israel, los países del golfo Pérsico y al partido Demócrata, de cara a las próximas elecciones de medio término.

Para Trump, controlar el uranio significaría un triunfo político clave, mientras que la apertura de Ormuz permitiría bajar los precios de los combustibles y contener la inflación doméstica, mejorando la posición del partido Republicano en la campaña electoral de noviembre de 2026.

Sin embargo, la discusión diplomática se anticipa compleja. Irán se niega a ceder su uranio y a facilitar la libre navegación, pretendiendo cobrar peaje en el Estrecho y mantener las minas navales desplegadas ante una eventual ofensiva del Pentágono, al tiempo que exige la devolución de millones de dólares depositados en Medio Oriente y Europa.