Video: un meteoro impactó sobre Estados Unidos y generó estallidos y temblores

Un meteoro explotó en la atmósfera sobre el noreste de Estados Unidos y provocó un fuerte estruendo que sorprendió a miles de personas en distintos puntos de la región. Los residentes de las zonas afectadas por el fenómeno reportaron ruidos intensos y vibraciones similares a un temblor.

El episodio ocurrió el pasado sábado por la tarde y fue percibido especialmente en los estados de Massachusetts y New Hampshire.

Según informó la NASA, la roca espacial ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 120.000 kilómetros por hora. El organismo detalló que la energía liberada durante la explosión fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, una potencia suficiente para generar un estampido sónico audible a varios kilómetros.

Cómo fue el momento en el que un meteoro se estrella sobre el noreste de Estados Unidos

El momento del impacto fue registrado por habitantes del noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire, quienes captaron en video los segundos que duró el fenómeno y el posterior estruendo. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se observa el paso de la bola de fuego seguido de un fuerte sonido.

El episodio tuvo lugar poco después de las 14:00 (hora local) y fue percibido con mayor intensidad en la zona de Boston y en sectores costeros de Massachusetts, donde varios testigos aseguraron haber sentido vibraciones en sus viviendas.

Desde la agencia espacial, la subdirectora de prensa Jennifer Dooren explicó que el objeto no estaba relacionado con ninguna lluvia de meteoros activa ni correspondía a restos de satélites o basura espacial. "Fue un objeto natural", aclaró en un comunicado oficial.

En tanto, la Sociedad Americana de Meteoritos indicó que el cuerpo celeste tenía aproximadamente un metro de diámetro antes de ingresar a la atmósfera terrestre, donde se desintegró por efecto de la fricción.

Tras los reportes de posibles temblores, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que no se registró actividad sísmica en la zona, descartando la posibilidad de un terremoto.