Video: impactante explosión de un cohete que iba a ser destinado a misiones de la NASA

La carrera espacial en Estados Unidos para retornar a la Luna tuvo un inesperado traspié en la noche del jueves, cuando el cohete New Glenn, que pertenece a la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, explotó en una prueba de motores que se realizó en la plataforma de lanzamiento en el Cabo Cañaveral.

Mientras se investiga la causa del incidente, en las imágenes del video de la fallida prueba se observa la explosión y posterior cantidad de humo saliendo del cohete antes de estallar. Además, el cielo se tiñó de naranja por las intensas llamas.

Todo comenzó a las 21 en el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial, en donde las viviendas de esa ciudad y de Cocoa Beach se sacudieron por el estruendo y muchos vecinos observaron la gran bola de fuego que se produjo en el lugar.

Qué dijeron desde la empresa

Desde la compañía publicaron un mensaje en su cuenta de X en el que informaron lo sucedido y aclararon que nadie resultó herido. "Experimentamos una anomalía durante la prueba de ignición de hoy. Todo el personal ha sido localizado", comunicaron.

Por su parte, Bezos también se expresó sobre el accidente: "Todo el personal está localizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena".

El cohete New Glenn fue diseñado para transportar naves espaciales y forma parte de los planes de Blue Origin para futuras misiones lunares. La empresa de Bezos busca que, a largo plazo, pueda utilizarse para lanzar los módulos Blue Moon del programa Artemis de la NASA.

Hoy compite directamente con la nave Starship, desarrollada por SpaceX, que también apunta a convertirse en el sistema elegido para llevar astronautas nuevamente a la Luna en los próximos años.

El modelo de Blue Origin ya había sufrido complicaciones en abril de este año, cuando un satélite terminó colocado en una órbita incorrecta por un problema en los motores. La explosión actual ocurrió en apenas el tercer vuelo, y en el cuarto, que era programado para el 4 de junio, buscaban lanzar 48 satélites de la empresa Amazon Leo.