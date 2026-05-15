Agonizó un mes: murió el dueño del bar que explotó en Entre Ríos y ya son dos las víctimas fatales

La explosión seguida de incendio del local gastronómico "El Patio Resto Bar" en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, se cobró su segunda víctima fatal. Se trata de Martín Kloster, dueño del comercio, quien murió tras permanecer internado en estado crítico durante más de un mes, como consecuencia de las graves heridas sufridas el 27 de marzo.

El empresario de 43 años estaba internado desde la misma noche de la tragedia. A pesar de los esfuerzos médicos y de las cadenas de oración impulsadas por la comunidad local, su cuadro de salud empeoró en las últimas horas hasta desencadenar su fallecimiento.

El incendio se registrò el pasado 27 de marzo.

Con el deceso de Kloster, ascienden a dos los muertos por el hecho ocurrido en el establecimiento de la calle San Martín al 500. Anteriormente se había confirmado el fallecimiento de Lucía Krag, una joven de 29 años que también estaba internada con quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El fallecimiento del comerciante generó una profunda conmoción en la sociedad de Villaguay, reflejada en múltiples mensajes de despedida en redes sociales.

El incendio

El hecho ocurrió durante la noche del 27 de marzo, cuando una serie de explosiones destruyó por completo el local gastronómico El Patio Resto Bar y generó pánico entre los vecinos de la zona céntrica de Villaguay. Según relataron testigos, primero se escuchó una fuerte detonación y luego se produjo una cadena de explosiones adicionales.

De acuerdo con las primeras pericias, el incendio se habría originado por una acumulación de gases, aunque los investigadores todavía intentan determinar si existió una pérdida de gas u otro factor desencadenante. Los bomberos voluntarios lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia edificios cercanos.