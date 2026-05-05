Explosión en fábrica de pirotecnia deja 26 muertos en el centro de China

Una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, en el centro de China, dejó un saldo de 26 víctimas fatales y 61 heridos.

El incidente ocurrió en las últimas horas en las instalaciones de la empresa Huasheng, situada en la localidad de Liuyang, bajo la jurisdicción de la capital provincial, Changsha.

Tras el estallido, las fuerzas de seguridad informaron la detención de una persona vinculada a la firma, quien se encuentra bajo investigación para determinar las causas del siniestro.

Respuesta oficial y luto local

El prefecto de Changsha, Chen Bozhang, encabezó una rueda de prensa que inició con un minuto de silencio en honor a los fallecidos.

Durante su intervención, el funcionario ofreció disculpas públicas a los familiares de los afectados y a los residentes de las zonas aledañas que sufrieron el impacto del accidente.

"Estamos profundamente tristes, llenos de remordimiento", expresó Bozhang al manifestar sus condolencias a la sociedad.

Por su parte, los equipos técnicos que monitorean la zona confirmaron que, pese a la magnitud de la detonación, los indicadores ambientales en Liuyang se mantienen en valores normales.

Paralización de la industria en Liuyang

La ciudad de Liuyang es reconocida internacionalmente como un polo estratégico para la producción y exhibición de pirotecnia.

Sin embargo, a raíz de lo sucedido en la planta de Huasheng, la actividad industrial del sector se ha visto interrumpida de manera preventiva.

Como medida inmediata, diversas empresas de la región paralizaron sus operaciones para someterse a controles rigurosos de seguridad.

Las autoridades buscan garantizar que el resto de las fábricas cumplan con la normativa vigente para evitar nuevos incidentes en una de las zonas con mayor densidad de producción de fuegos artificiales en China.