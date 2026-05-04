"Le dijo al dueño de la pérdida de gas y él hizo oídos sordos", afirmó la mamá de la mujer que murió en una explosión

Jessica Coria, de 44 años, falleció después de sufrir graves quemaduras en una explosión por acumulación de gas en el departamento que alquilaba, que se produjo al prender la luz del baño en Virreyes, en San Fernando. Allí vivía con sus tres hijos.

"Ella venía reclamando, le dijo a todos: 'fíjense que hay una pérdida de gas'. Le dijo al dueño, y él hizo oídos sordos, no quiso hacer nada por ella y ahora yo a ella no la tengo", sostuvo Antonia, la mamá de Jessica, en exclusiva con Crónica.

"Hacía más o menos 4 o 5 años que alquilaba. Era de palabra nada más, no tenía contrato escrito", aseguró la mamá.

En cuanto a sus nietos, Antonia relató: "El mayor tiene 22 años, después quedó Mauricio de 18 y el nenito de 7 años. Al pasar esto, ellos quedaron prácticamente en la calle. Se van a quedar conmigo".

A su lado, otra de sus hijas, Giselle, recordó: "Mi hermana Laura me dijo que una semana antes había venido a la casa de Jessica y ella le pidió: 'No prendas ninguna luz, no prendas nada porque hay olor a gas'. Abrieron todas las ventanas. Fíjate de la manera que vivía Jessica, que tenía que estar preocupada para prender las luces para que no explote la casa".

"El mismo día mi hermana le había dicho al dueño, con mi otra hermana presente, que perdía gas, y él le dijo que lo iba a arreglar", denunció.

Giselle recordó la última vez que vio a Jessica en el hospital: "Cuando entro, estaba calcinada y me dice: 'Mirá cómo estoy, yo no tuve la culpa'. Ella lloraba y me decía: 'Yo le avisé varias veces, nunca me dio bolilla'".

"Ella se estaba bañando y cuando sale, la explosión. Mi sobrino Mauricio le quiere tirar una campera y ella le dijo que no", relató la hermana.

"Mi cuñado me dice: 'Andá que están queriendo hacer cosas en el departamento'. ¿Qué hizo el dueño? Cortó el gas, cortó un pedazo como para demostrar que no había, quería borrar las pruebas. Después dijo que mi hermana hizo mal la conexión de la cocina, pero la cocina está intacta", señaló.

"Hay ocho departamentos acá y cuatro medidores de gas. Otros departamentos del frente perdían más que el de mi hermana", sostuvo la hermana que, como el resto de la familia, acusa a los dueños de la propiedad.



