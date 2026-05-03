Murió Lucía Karg, la joven que se quemó el 80% de su cuerpo tras una explosión en un bar de Entre Ríos

Lucía Antonela Karg, de 29 años, falleció el último jueves por la tarde luego de permanecer más de 35 días internada en estado crítico. La joven había sufrido graves quemaduras tras una explosión ocurrida en un bar de Villaguay, en Entre Ríos.

El hecho había ocurrido el 27 de marzo en el restobar El Patio Resto Bar, ubicado sobre la calle San Martín al 500. Por causas que aún se investigan, se produjo una detonación en dos tubos de gas de 45 kilos, lo que provocó un incendio de gran magnitud.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio se habría originado por "acumulación de gases", aunque no se precisó si se trató de una fuga u otro tipo de falla. Las pericias continúan para determinar el origen exacto.

Lucía no resistió a la gravedad de sus heridas.

Karg trabajaba como cocinera en el local y fue la persona más afectada por la explosión. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y, tras ser atendida en Paraná, fue trasladada al Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su internación, había mostrado signos de mejoría a mediados de abril e incluso logró despertar. Sin embargo, su estado se deterioró en las últimas horas y finalmente murió pese a los intentos médicos.

El dolor de su entorno





"No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón", expresó su pareja en redes sociales, donde la definió como "una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana y una guerrera".

En el mismo mensaje, también describió el impacto de su ausencia en la vida cotidiana: "Va a costar seguir sin vos, sin tus buenos días, sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus risas".

Asimismo, aseguró que intentará honrar su memoria a través de los valores que la caracterizaban, como la solidaridad y la ayuda desinteresada. El texto concluye con una despedida: "Descansá en paz, mi amor, mi Luci".

Por su parte, su hermana Romina Karg también la recordó con un emotivo mensaje. "Solo pienso en vos retándome para que no llore y tratar de ser fuerte, pero es imposible. Mi persona favorita ante cualquiera, sos irremplazable", escribió.

"Estoy muy orgullosa de decir que sos mi hermana, esa que peleó por vivir. Te voy a amar y recordar cada día por el resto de mi vida", agregó en su publicación.

Dos heridos continúan en observación





A más de un mes del hecho, otras dos personas continúan internadas con heridas de consideración. Se trata de Martín Kloster, de 43 años, y Nicolás Conci, de 25, quienes evolucionan con distintas complicaciones.

Kloster presenta quemaduras de primer y segundo grado, además de un corte en una pierna, y su estado sigue siendo delicado. En tanto, Conci sufrió lesiones en el rostro y en las vías respiratorias, con episodios de fiebre y desorientación, según indicaron sus familiares.