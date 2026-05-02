Murió Alex Zanardi, el piloto de Fórmula 1 que perdió las piernas en una carrera y luego fue oro paralímpico

El universo deportivo recibió la triste noticia de la muerte de Alex Zanardi, quien fue símbolo inspirador de las últimas décadas: falleció el viernes a los 59 años, tras transitar una vida marcada por la velocidad, tragedia y capacidad de superación extraordinaria.

El piloto italiano integró la Fórmula 1 en dos etapas (1991-1994 y 1999 con Williams) y doble campeón del campeonato norteamericano CART (1997 y 1998), pero su historia trascendió definitivamente el deporte motor a partir del 15 de septiembre de 2001, cuando se accidentó en el circuito alemán de Lausitzring.

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Con relación al accidente, tuvo lugar durante una carrera de IndyCar, ya que, tras un trompo, su auto quedó detenido en la pista y fue embestido a más de 300 km/h por otro competidor: perdió ambas piernas y estuvo al borde de la muerte. Además, su corazón se detuvo varias veces y recibió la extremaunción en la pista y en el hospital de Berlín fue sometido a quince operaciones.

"Cuando me desperté, no pensé en mis piernas. Pensé en la mitad de mí que quedaba", sostuvo tiempo después. Lejos de retirarse, Zanardi volvió a manejar autos adaptados, pero encontró en el ciclismo una nueva pasión. Con una handbike (bicicleta impulsada con los brazos) inició una carrera que lo llevaría a lo más alto del deporte paralímpico.

El accidente tuvo lugar en el circuito alemán de Lausitszring (Archivo)

En 2007 sorprendió al mundo al terminar cuarto en el maratón de Nueva York y cuatro años más tarde, ya era campeón: ganó esa misma prueba en 2011 y se proyectó hacia los Juegos Paralímpicos.

En Londres 2012 consiguió dos medallas de oro (contrarreloj y ruta) y en Río 2016 sumó otros dos títulos, además de medallas de plata. En total, acumuló cuatro oros paralímpicos y se convirtió en uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

Otro accidente en su vida

Por otra parte, en junio de 2020, Zanardi volvió a sufrir un grave accidente, esta vez mientras competía en bicicleta en la Toscana. Fue operado varias veces y permaneció en estado delicado, aunque nunca dejó de pelear, según destacaron los médicos.

Alex Zanardi consiguió varias medallas en los Juegos Paralímpicos (Archivo).

Ese episodio reavivó el afecto y la admiración hacia su figura, de hecho, el papa Francisco le escribió entonces: "A través del deporte, nos enseñaste a vivir una vida en primera línea, haciendo de la discapacidad una lección de humanidad".

Zanardi también fue un comunicador, escritor y referente social y popularizó su "regla de los cinco segundos": resistir un poco más cuando todo parece terminado. "Ahí es donde los demás ya no pueden", sostenía.

Despedidas honoríficas a Alex Zanardi

En tanto, la primera ministra Giorgia Meloni lo definió como "un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba en una lección de valentía". El presidente Sergio Mattarella destacó su "personalidad extraordinaria" y su capacidad de inspirar incluso después del accidente.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo recordó como "uno de los competidores más admirados del deporte y un símbolo imperecedero de coraje y determinación".



