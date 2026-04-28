Murió un histórico creador de Marvel que inventó a "Punisher" y "El Chacal"

El mundo del cómic y la cultura pop está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gerry Conway, una leyenda de la industria y co-creador de personajes emblemáticos de Marvel que definieron la narrativa moderna de los superhéroes. El escritor falleció a los 73 años tras padecer cáncer en el último tiempo, según confirmó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La noticia fue ratificada por Marvel, empresa que rindió un sentido homenaje a quien fuera el cerebro detrás de títulos fundamentales como The Amazing Spider-Man, Tomb of Dracula y Savage Tales.

La firma fue la encargada de dar la noticia del fallecimiento de Conway en sus redes sociales: "En nombre de su familia, nos entristece compartir que Gerry Conway ha fallecido. Gerry fue un tremendo ícono en los cómics que dio forma a la cultura popular misma. Fue un querido amigo, socio y mentor, y nuestros corazones están con su familia y con los millones de personas a las que llegó a través de su trabajo".

On behalf of his family, we are sad to share that Gerry Conway has passed away. Gerry was a tremendous icon in comics who shaped pop culture itself. He was a dear friend, partner, and mentor, and our hearts are with his family and the millions he touched through his work. pic.twitter.com/jwUgdSdvnt April 27, 2026

Luego, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, destacó su impacto: "Gerry Conway aportó verdaderas consecuencias a su escritura, capaz de entrelazar el heroísmo sensacional con lo humano y lo cercano, creando algunas de las historias y personajes más memorables de todos los tiempos". Además, reveló que ese trabajo inspiró gran parte de lo que hoy se ve en pantalla, desde Werewolf by Night hasta Daredevil, Spider-Man y Punisher.

Conway nació en Brooklyn el 10 de septiembre de 1952 y su carrera comenzó de manera precoz en la industria. Su primer crédito profesional llegó a los 16 años con la historia de terror Aaron Philips' Photo Finish en el número 81 de House of Secrets de DC.

Gerry Conway comenzó a trabajar en Marvel Comics en 1971.

Sin embargo, su consolidación definitiva llegaría a los 19 años, cuando se convirtió en el sucesor de Stan Lee en la serie The Amazing Spider-Man. Durante su etapa entre 1972 y 1975, marcó hitos históricos como la presentación de Punisher (Frank Castle) en el número #129 y la trágica muerte de Gwen Stacy en el número #121. Este último evento, donde el Duende Verde asesina a la novia de Peter Parker, cambió para siempre el tono de las historias de superhéroes y es considerado por muchos como el fin de la era de la inocencia en el medio.

Además de esos momentos clave, Conway fue el arquitecto detrás de personajes fundamentales como El Chacal (Miles Warren), Ben Reilly (el clon de Peter Parker), Ms. Marvel (Carol Danvers), Man-Thing y Werewolf by Night.

Su influencia fue tal que llegó a desempeñarse brevemente como Editor en Jefe de Marvel a principios de 1976, consolidando su rol como una de las mentes maestras de la editorial en una de sus décadas más creativas.

La destacada carrera de Gerry Conway

Más allá de su paso por Marvel, el autor dejó una huella imborrable en DC Comics. Allí fue el responsable de revitalizar a la Justice League y co-creó personajes de la talla de Firestorm, Vixen, Jason Todd y Killer Croc. En las décadas de los 80 y 90, su talento se expandió con éxito hacia la televisión, donde trabajó como escritor y productor en series de gran renombre como Law & Order, Batman: The Animated Series, Spider-Man: The Animated Series, Hercules: The Legendary Journeys, Diagnosis: Murder y Matlock.

Incluso en años recientes, Conway se mantuvo activo y vinculado al mundo de las viñetas con proyectos destacados como The Amazing Spider-Man: Renew Your Vows y Carnage.

En 2022, volvió a ser noticia por su compromiso social al intentar recuperar el icónico emblema del cráneo de Punisher para el movimiento Black Lives Matter. Su polifacético talento también lo llevó a escribir novelas de ciencia ficción, tiras de prensa de Star Trek y a participar en el cine, contribuyendo en la historia de Conan el Destructor y escribiendo la película animada de culto Fire and Ice.