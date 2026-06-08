Un adolescente murió durante una jornada de caza: investigan si fue accidente

Un adolescente de 15 años murió mientras participaba de una jornada de caza en una zona rural del paraje El Durazno, en el departamento Ojo de Agua, al sur de la provincia de Santiago del Estero.

La Justicia investiga las causas del disparo fatal de escopeta que recibió en el rostro y por el momento los dos jóvenes que estaban con él quedaron detenidos.

Todo comenzó alrededor de las siete de la mañana cuando el menor salió de su casa para recorrer un sector campestre y rocoso junto a dos amigos de 20 y 24 años, ambos con domicilio en la provincia de Córdoba. El plan del grupo era buscar animales silvestres en un día con mucha humedad.

Horas más tarde, uno de los acompañantes regresó solo a la vivienda del adolescente para alertar a la familia que un grave incidente había ocurrido durante la expedición en el monte. El aviso movilizó de inmediato al personal policial y a las ambulancias.

Cuando los efectivos de la comisaría local y los médicos llegaron al sector señalado de El Durazno, confirmaron que el chico ya no presentaba signos vitales. El personal de salud preservó la escena de inmediato para evitar que se alteren las pruebas y permitir el trabajo de los peritos.

La hipótesis de los investigadores es que la víctima intentó descender por unas piedras que estaban resbaladizas por la humedad con el objetivo de acercarse a una cueva donde se escondía un animal. En ese movimiento se habría accionado de forma accidental una escopeta calibre 12.

La fiscal de turno en Santiago del Estero ordenó la aprehensión de los dos acompañantes cordobeses mientras avanza la investigación. Ambos quedaron alojados en una dependencia policial a disposición del Ministerio Público Fiscal para determinar sus responsabilidades.

Se secuestró el arma de fuego involucrada en el episodio, los teléfonos celulares de los sospechosos y las prendas de vestir que llevaban puestas durante la jornada. Los peritos de Criminalística analizan la trayectoria del disparo.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario mientras se esperan los resultados de las pericias técnicas y las declaraciones.















