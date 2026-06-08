Murió la actriz María Rosa Fugazot

La reconocida actriz, cantante y comediante María Rosa Fugazot murió a los 83 años en su departamento del barrio porteño de Palermo. La noticia causó conmoción en el ambiente artístico, donde desarrolló una extensa trayectoria que atravesó el teatro, la televisión, el cine y la música.

El deceso fue constatado por personal del SAME a las 21.41 del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Güemes al 4700. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad luego de recibir un llamado que alertaba sobre una persona descompensada.

Al arribar al domicilio, los uniformados fueron recibidos por dos mujeres que se encontraban en el lugar y permitieron el ingreso tanto de los agentes como de los profesionales médicos. Tras realizar las evaluaciones correspondientes, se confirmó el fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, a cargo del fiscal Martín Parrando, con intervención de la Secretaría del doctor Leandro Alonso. Desde la Justicia se dispusieron actuaciones para determinar las causales de la muerte.

¿ Quién fue María Rosa Fugazot ?

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, provincia de Buenos Aires, Fugazot construyó una carrera de más de seis décadas en el espectáculo argentino. Su debut teatral se produjo cuando apenas tenía 15 años y, desde entonces, transitó distintos géneros, desde la comedia y el drama hasta la revista y los espectáculos musicales.

Antes de consolidarse como actriz, también desarrolló una faceta como cantante. Integró la orquesta de Eddie Pequenino y llegó a compartir escenarios con Frank Sinatra Jr., acompañado por la formación dirigida por Tony Dorsey.

Su desembarco en el cine ocurrió en 1966 con una participación en Las locas del conventillo, dirigida por Fernando Ayala. Un año más tarde se incorporó a Operación Ja-Já, el emblemático ciclo de Hugo y Gerardo Sofovich, donde compartió elenco con figuras históricas del humor argentino como Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista, Vicente La Russa y César Bertrand, entre otros.

María Rosa Fugazot tuvo una extensa carrera en teatro, televisión, cine y la música.

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones televisivas y cinematográficas junto a grandes referentes del espectáculo nacional. Formó parte de trabajos protagonizados por Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez y Julio De Grazia, entre ellos Alberto y Susana, Los caballeros de la cama redonda, Mi novia el... y El rey de los exhortos.

Durante la década de 1980 volvió a trabajar en varios proyectos impulsados por los hermanos Sofovich, destacándose en La peluquería de don Mateo, además de integrar los elencos de películas como Chúmbale y El día que me amen.

Su actividad artística continuó de manera ininterrumpida en los años siguientes. En televisión participó de títulos como Apasionada, Mamitas, Culpables, Kachorra, Tiempo final, Durmiendo con mi jefe, Los Roldán, Amas de casa desesperadas, El puntero y Sos mi hombre. Su última aparición cinematográfica fue en 2008 con Ningún amor es perfecto, dirigida por Pablo Sofovich.

El teatro fue otro de los espacios donde dejó una huella profunda. Integró los elencos de obras como El jardín de los cerezos, La pulga en la oreja, Locos de verano, Los muchachos de antes no usaban gomina, Chicago, Flores de acero, Venecia y El champán las pone mimosas, entre muchas otras.

María Rosa Fugazot, con su hijo René Bertrand.

Uno de los momentos más destacados de sus últimos años sobre los escenarios llegó en 2014, cuando asumió el papel de Bernarda Alba en la clásica obra de Federico García Lorca, reemplazando a la fallecida Norma Pons. Tres años después compartió escenario con su hijo René Bertrand en la comedia Citas peligrosas, distinguida como la mejor comedia de la temporada en Villa Carlos Paz.

En el plano musical, en 2012 participó del álbum Así es mi amor, de su hijo Javier Caumont. Junto a él interpretó la canción Si a veces hablo de tí, que al año siguiente obtuvo el Diploma de Excelencia en el Festival Internacional de la Canción realizado en California, Estados Unidos.

Su último trabajo teatral fue a comienzos de 2020 con Después de nosotros, obra dirigida por Daniel Barone que protagonizó junto a Julio Chávez y Alejandra Flechner en el Complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires.

Fugazot estuvo casada desde 1970 con César Bertrand. Fue madre del cantante Javier Caumont y del actor y director René Bertrand, fallecido en 2024. Con su partida se cierra una de las trayectorias más extensas y versátiles del espectáculo argentino.