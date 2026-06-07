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Domingo, 7 de junio de 2026

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CONMOCIÓN

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver junto a un arroyo

El cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello. La víctima aún no pudo ser identificada.

SGorostiaga
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El cadáver de un hombre fue encontrado en un descampado este fin de semana en las inmediaciones de un arroyo.

El macabro hallazgo se produjo en una zona de matorrales y pastizales altos, ubicados entre las calles 126 y 29, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

La víctima aún no pudo ser identificada y se esperan los resultados de la autopsia.
La víctima aún no pudo ser identificada y se esperan los resultados de la autopsia.

Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras un llamado de alerta al 911 por la presencia de un cuerpo tendido en la vía pública con abundante sangre en el rostro. 

Los peritos constataron de inmediato que la víctima no presentaba signos vitales y que el cuerpo tenía una herida cortante en el cuello.

La investigación

La principal línea investigativa apunta a que el hombre, que aún no pudo ser identificado, fue víctima de un asesinato cometido con extrema violencia.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 11 de La Plata que también busca determinar si el crimen se ejecutó en esos matorrales o si el cuerpo fue trasladado y descartado en las horas posteriores.

Los investigadores buscan testigos e imágenes que permitan esclarecer el crimen.
Los investigadores buscan testigos e imágenes que permitan esclarecer el crimen.

Para esclarecer el hecho, los pesquisas ordenaron el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de convocar a posibles testigos del barrio.

El cuerpo fue derivado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

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