Se conoció la autopsia del Indio Solari: de qué murió

La Justicia informó el resultado de la autopsia y el informe preliminar arrojó que murió de un "ACV no traumático". Además, descartaron que haya sufrido un ahogamiento y su muerte fue inmediata.

"La causa de la muerte, a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumatica por un accidente cerebro vascular hemorragico", aportó el primer informe.

De acuerdo a lo informado por los investigadores de forma oficial, a partir de la primeras pericias realizadas allí, informan que el resultado de la autopsia sobre Carlos Solari dio que "en horas de la madrugada el nombrado se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorragico fallecio en forma inmediata".

"No hubo ahogamiento", resaltaron de la UFI N° 2 de Ituzaingó, en una investigación llevada adelante por el dr. Lucio Rivero.

Cómo hallaron al Indio Solari

Luego se describe que el cantante "fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora quien al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector de la pileta y junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamando a la emergencia medica, todos los cuales le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo".

El fundador de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota murió en su casa de Parque Leloir, donde vivía junto a su familia.