Nati Jota tuvo un traspié sobre el Indio Solari al aire y generó indignación en redes: "Se mantuvo..."

Así como a Mario Pergolini, a Nati Jota la tomó por sorpresa la noticia de la muerte del Indio Solari a los 77 años. Fue en el ciclo de "Sería increíble" (Olga) que la conductora debió comunicar el deceso de la leyenda del rock nacional. Allí, en el fragor del vivo, tuvo un traspié que los fanáticos no se lo perdonaron en las redes sociales.

"Se había retirado de los escenarios en 2017, pero se mantuvo activo hasta sus últimos días", contó la periodista, que parecía estar reproduciendo la información que le pasaban desde la producción por el auricular.

Ante este comentario, Tomás Kirzner la corrigió en vivo: "Bueno... últimamente no estaba tan activo en el sentido de dar espectáculos, sus shows". En consecuencia, Nati Jota la quiso arreglar explicando que el Indio Solari estuvo "activo internamente, supongo. En su vida personal".

En redes sociales, los fanáticos del artista recordaron que el 14 de junio de 2025 había lanzado Super-Dios Vs. El Águila Guerrera, dentro de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos, por lo que no tardaron en manifestar su indignación por no poseer esa información crucial.

Otra de las frases desafortunadas de Nati Jota durante esta jornada fue la que enunció en conversación con Noe Custodio: "Es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no (son buenos)".



