Daniela Christiansson reaccionó de forma inesperada al beso de Maxi López y Wanda Nara: "No me dijo nada..."

Después de tanta expectativa, Maxi López y Wanda Nara protagonizaron un beso apasionado en su ficción vertical "Triángulo amoroso". Pero más allá del revuelo en redes, esta semana se supo cómo reaccionó Daniela Christiansson, la actual pareja del exdelantero, al ver el encuentro de su marido con su exesposa. El trasfondo tiene que ver con la buena convivencia que ambos lograron tras años de conflictos públicos, algo que motivó a Telefe a convocarlos como protagonistas. La escena, sin embargo, esconde un dato clave: no fue real.

Todo ocurrió durante una entrevista en "Los profesionales de siempre" (Canal Nueve). La cronista le dijo a Maxi: "Daniela vio el beso. Por eso fue generado con inteligencia artificial, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda". El exfutbolista respondió sin vueltas: "No me dijo nada. Sabe cómo era toda la situación. Cuando me propusieron la ficción vertical lo charlé con ella, como charlo todos los proyectos. Compartimos. Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo hiciera". Una reacción que muchos interpretaron como madurez total.

El uso de inteligencia artificial para recrear el beso acaparó la atención del público. No fue un pacto estricto para evitarlo, sino una negociación. Maxi contó: "Cuando nos muestran el guion y empezamos a ver el libreto, había una esperanza de parte de Telefe y de todos. Tuvimos que charlar, negociar; no fueron arduas, pero sí charlamos bastante y siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas". La tecnología permitió una escena "al estilo Sebastián Estevanez y Carina Zampini en ‘Dulce Amor'", según destacaron los productores.

En diálogo con "Puro Show" (El Trece), López confesó que ni siquiera había visto el resultado antes del estreno: "No quise ver nada antes. Es una decisión personal. Y no, no había visto cómo había quedado". Al evaluarla, resumió: "Me sorprendió". También lo consultaron sobre si un beso real le revolvería el pasado. Respondió: "No sé si la palabra es revolver, pero sí es revivir de un lado más descontracturado. Cuando uno ya está afuera del otro lado, vive las situaciones de otra manera. Pensar que podía trabajar con mi ex no lo hubiese imaginado y lo disfrutamos".



El fenómeno de "Triángulo amoroso" se explica por la historia compartida de sus protagonistas y por el uso de inteligencia artificial. La escena se viralizó y abrió debates sobre los límites entre ficción y realidad en la era digital. En redes, surgieron hipótesis de todo tipo. Mientras tanto, Maxi prefirió no opinar sobre la relación actual de Wanda Nara con Martín Migueles. "No sé. No entro. Ahora disfruto de mi pareja, de los chicos, y estoy en una nube en este momento con todas estas cosas. Todo lo demás pasa para mí en segundo plano", afirmó.

Al final, la reacción de Daniela Christiansson resultó más tranquila de lo que muchos esperaban. Sin un drama, sin un planteo, sin un portazo. Ella sabía del proyecto desde el principio y confió en la decisión compartida. El beso virtual no movió un pelo de su relación. Y eso, en el mundo del espectáculo donde todo se magnifica, casi parece un acto de rebeldía silenciosa. Mientras la serie sigue dando que hablar, Maxi celebra su presente en paz y la tecnología sigue difuminando las fronteras entre lo real y lo armado.